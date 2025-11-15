Couleurs Jukebox Café de La Forge Guillac

Couleurs Jukebox

Café de La Forge 1 Rue du Rocher Guillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Avec Couleurs Jukebox, Clément a inventé un dispositif simple et magique chacun devient DJ. On choisit un titre sur un petit carton, on le glisse dans la fente du jukebox… et la chanson démarre. Très vite, la magie opère.

Avec une collection de 300 vinyles 45 tours des années 50’ à 2000’, Couleurs Jukebox transforme n’importe quel lieu en piste de danse spontanée. A 20h30. .

Café de La Forge 1 Rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Couleurs Jukebox Guillac a été mis à jour le 2025-10-31 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande