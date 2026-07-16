Couleurs, vitraux et fresques dans un édifice historique, Eglise Saint-Rémy, Vecqueville

Informations pratiques

Couleurs, vitraux et fresques dans un édifice historique Samedi 19 septembre, 14h00 Eglise Saint-Rémy Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

L’équipe paroissiale vous accueille pour vous faire découvrir le mobilier, les vitraux et les fresques monumentales des voûtes de l’église. Réalisées entre les années 1950 et 1970 par des élèves des Beaux-Arts d’Amsterdam, ces fresques offrent une interprétation vive de scènes bibliques et de figures saintes. Ne manquez pas le vitrail représentant le baptême de Clovis par saint Rémi, évêque de Reims, en écho à la dédicace de l’église.

Eglise Saint-Rémy Rue du Général de Gaulle 52300 Vecqueville Vecqueville 52300 Haute-Marne Grand Est 03 25 94 17 54 https://fr.wikipedia.org/wiki/Vecqueville#:~:text=L’%C3%A9glise%20Saint%2DRemy%20de,’arbre%20de%20la%20connaissance). L’église Saint-Remy de Vecqueville se caractérise, à l’intérieur, par la présence, sur certains de ses murs, de fresques de scènes bibliques postérieures à sa construction. L’une d’elles évoque l’épisode du « fruit défendu » (Adam, Eve, le serpent, l’arbre de la connaissance).

L’équipe paroissiale vous accueille pour vous faire découvrir le mobilier, les vitraux et les fresques monumentales des voûtes de l’église. Réalisées entre les années 1950 et 1970 par des élèves des…

© Paroisse de Vecqueville