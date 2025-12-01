Couleurs Zen VI Salle Mika Ilhareguy Lescar
Couleurs Zen VI Salle Mika Ilhareguy Lescar lundi 1 décembre 2025.
Couleurs Zen VI
Salle Mika Ilhareguy Place Royale Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-01 09:00:00
fin : 2025-12-22 13:00:00
Date(s) :
2025-12-01
Nelly Salagean , chaque année en novembre, présente et vend ses peintures en faveur du téléthon.
Tous les bénéfices sont entièrement reversés à l’association. .
Salle Mika Ilhareguy Place Royale Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98
