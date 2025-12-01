Couleurs Zen VI Salle Mika Ilhareguy Lescar

Couleurs Zen VI

Salle Mika Ilhareguy Place Royale Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01 09:00:00

fin : 2025-12-22 13:00:00

Date(s) :

2025-12-01

Nelly Salagean , chaque année en novembre, présente et vend ses peintures en faveur du téléthon.

Tous les bénéfices sont entièrement reversés à l’association. .

Salle Mika Ilhareguy Place Royale Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98

