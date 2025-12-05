COULI COULI, MANGE MANGE LA VIE – Guichet Montparnasse Paris

COULI COULI, MANGE MANGE LA VIE Début : 2025-12-05 à 19:00. Tarif : – euros.

COULI COULI, MANGE MANGE LA VIERécit d’un voyage initiatique au Maroc. Un spectacle qui parle des Femmes, de la différence et de la construction de soi par la rencontre à l’autre.Casablanca, 1994 : Alors qu’elle est assise dans un train, Beggy, jeune française de 20 ans croise 3 marocains avec qui elle décide de partir marcher dans l’Atlas. C’est le voyage qui bouleverse : celui des rencontres où la différence cotoie la douceur de l’instant. Quand les images de la lanterne magique font danser les ombres et la lumière, le temps s’arrête et la vie se construit.Auteure : Peggy-MaudeDistribution : Peggy-Maude, Rémi PoureyronCompagnie : Le Sourire de PépéDurée : 1h10

Guichet Montparnasse 15 rue du Maine 75014 Paris 75