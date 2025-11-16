Coulisses & Cie #1 Weepers Circus Thann

Coulisses & Cie #1 Weepers Circus

Un atelier complice et joyeux pour découvrir l’univers musical des Weepers Circus en famille.

Une plongée musicale joyeuse et familiale au cœur des Weepers Circus. Instruments, chansons et rires s’entremêlent dans une atmosphère d’éveil et de partage. L’occasion rêvée de découvrir la musique autrement, entre liberté, émotion et créativité collective. .

51 rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 50 contact@relais-culturel.fr

English :

A joyful workshop to discover the musical universe of Weepers Circus with the whole family.

German :

Ein fröhlicher Workshop, um die musikalische Welt des Weepers Circus mit der ganzen Familie zu entdecken.

Italiano :

Un laboratorio divertente per tutta la famiglia alla scoperta del mondo musicale del Weepers Circus.

Espanol :

Un taller lleno de diversión para que toda la familia descubra el mundo musical de Weepers Circus.

