COULISSES DES ARCHIVES – VISITE D’UN MAGASIN DE CONSERVATION Archives municipales d’Avignon Avignon

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Découvrez les magasins de conservation et les métiers des archives lors d’une visite libre ponctuée de rencontres avec des professionnels passionnés.

Départs à 14h30 – 15h30 – 16h30 – 17h30

Les Archives municipales sont un service public administratif, culturel et patrimonial. Grenier de la mémoire de la cité, elles s'attachent à faciliter l'accès de tous aux 7 km de documents conservés, pour la recherche scientifique ou pour le plaisir. Elles organisent régulièrement des expositions sur l'histoire de la ville et de ses habitants.

