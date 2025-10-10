COUNTING CROWS – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne

COUNTING CROWS – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne vendredi 10 octobre 2025.

COUNTING CROWS Début : 2025-10-10 à 20:00. Tarif : – euros.

GERARD DROUOT PRODUCTIONS ET ELDORADO PRESENTENT : COUNTING CROWSAvec 7 albums studio, 20 millions de disques vendus dans le monde entier et de multiples nominations, le groupe de rock Counting Crows enchante les auditeurs du monde entier, depuis plus de 20 ans, avec son rock & roll intemporel et intensément soul.La chanson « Accidentally in Love », enregistrée en 2004 pour le film Shrek 2, leur a valu un véritable succès : nominations aux Oscars, au Golden Globe et au Grammy Award.Sept ans plus tard, Adam Duritz et Counting Crows sortent Butter Miracle : Suite One salué par la critique. Leur première tournée The Butter Miracle Tour a été couronnée de succès avec des concerts à guichets fermés en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande.Counting Crows sera en concert le 9 octobre à L’Olympia et le 10 octobre au Transbordeur de Lyon.

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69