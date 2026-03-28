Country Day IX

Place de l’Hôtel de Ville Aumetz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 11:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Musique avec la participation de Pat Calahan

Restauration sur place

En cas de mauvais temps, repli dans la salle polyvalenteTout public

0 .

Place de l’Hôtel de Ville Aumetz 57710 Moselle Grand Est +33 6 28 29 43 69

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English :

Music with Pat Calahan

Catering on site

In the event of bad weather, retreat to the multi-purpose hall

L’événement Country Day IX Aumetz a été mis à jour le 2026-03-28 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME