Country Day IX Aumetz
Country Day IX Aumetz dimanche 12 avril 2026.
Country Day IX
Place de l’Hôtel de Ville Aumetz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 11:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Musique avec la participation de Pat Calahan
Restauration sur place
En cas de mauvais temps, repli dans la salle polyvalenteTout public
0 .
Place de l’Hôtel de Ville Aumetz 57710 Moselle Grand Est +33 6 28 29 43 69
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English :
Music with Pat Calahan
Catering on site
In the event of bad weather, retreat to the multi-purpose hall
L’événement Country Day IX Aumetz a été mis à jour le 2026-03-28 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME