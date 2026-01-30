Country Music Salle des fêtes Bians-les-Usiers
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-04-18
2026-04-18
Organisé par l’association Festi’Cheval.
Stage country avec Thomas Peseux suivi d’un bal country avec Blue Night Country.
Buvette et petite restauration sur place. Inscription en ligne. .
Salle des fêtes 4 Grande Rue Bians-les-Usiers 25520 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
