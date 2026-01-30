Country Music Salle des fêtes Bians-les-Usiers

Country Music

Salle des fêtes 4 Grande Rue Bians-les-Usiers Doubs

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-18

2026-04-18

Organisé par l’association Festi’Cheval.

Stage country avec Thomas Peseux suivi d’un bal country avec Blue Night Country.

Buvette et petite restauration sur place. Inscription en ligne. .

