Country Only Route de Méjanes Saintes-Maries-de-la-Mer

Country Only Route de Méjanes Saintes-Maries-de-la-Mer dimanche 2 novembre 2025.

Country Only

Dimanche 2 novembre 2025 de 11h à 17h30. Route de Méjanes Domaine de Méjanes Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 11:00:00

fin : 2025-11-02 17:30:00

Date(s) :

2025-11-02

Le 2 novembre au Domaine de Méjanes, journée Country.

Au programme

De 11h à 14h30, bals et initiation avec l’Association Wild Boots.

De 14h30 à 17h30, Grand concert 100% Country Line Dance avec la participation exceptionnelle du groupe Backwest.



Bar et restauration sur place Parking voitures & camping-car gratuit.



Entrée 10€. .

Route de Méjanes Domaine de Méjanes Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 16 65

English :

November 2 at Domaine de Méjanes, Country Day.

German :

Am 2. November in der Domaine de Méjanes, Country-Tag.

Italiano :

Giornata campestre al Domaine de Méjanes il 2 novembre.

Espanol :

Día del campo en el Domaine de Méjanes el 2 de noviembre.

L’événement Country Only Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer