Country Only Route de Méjanes Saintes-Maries-de-la-Mer

Dimanche 2 novembre 2025 de 11h à 17h30. Route de Méjanes Domaine de Méjanes Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Le 2 novembre au Domaine de Méjanes, journée Country.
Au programme
De 11h à 14h30, bals et initiation avec l’Association Wild Boots.
De 14h30 à 17h30, Grand concert 100% Country Line Dance avec la participation exceptionnelle du groupe Backwest.
Bar et restauration sur place Parking voitures & camping-car gratuit.
Entrée 10€. .
Route de Méjanes Domaine de Méjanes Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 16 65
English :
November 2 at Domaine de Méjanes, Country Day.
German :
Am 2. November in der Domaine de Méjanes, Country-Tag.
Italiano :
Giornata campestre al Domaine de Méjanes il 2 novembre.
Espanol :
Día del campo en el Domaine de Méjanes el 2 de noviembre.
