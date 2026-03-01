Coup d’ pouce musical

Salle des Fêtes Les Nouillers Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Les groupes des jeunes musiciens Shaking Sound et Nova music des ateliers de musiques actuelles amplifiées de l’école de musique se produisent lors d’une soirée musicale conviviale organisée par le foyer rural des Nouillers,

.

Salle des Fêtes Les Nouillers 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 27 70 ecole.musique@angely.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Young musicians Shaking Sound and Nova Music from the music school?s contemporary amplified music workshops perform at a convivial musical evening organized by the Foyer Rural des Nouillers,

L’événement Coup d’ pouce musical Les Nouillers a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge