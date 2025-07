Coup d’Choeur Attention au Départ Mutzig

Coup d’Choeur Attention au Départ Mutzig samedi 7 février 2026.

Coup d’Choeur Attention au Départ

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

La troupe vous d’embarque dans une croisière haute en couleur, où rires, danses et chansons seront au rendez-vous dans des décors et ambiances plus méditerranéennes les unes que les autres.

La troupe Coup de Chœur revient sur scène après 4 années d’absence. De nouvelles têtes, de nouveaux talents et une énorme envie de vous voir ou revoir.

Les voyages vous ont manqués ? à nous aussi, c’est pourquoi la troupe vous propose d’embarquer avec elle dans une croisière haute en couleur, où rires,

danses et chansons seront au rendez-vous dans des décors et des ambiances plus méditerranéennes les unes que les autres.

Nous vous attendons pour l’embarquement, alors Attention au départ ! Ouvrez vos yeux et vos oreilles, nous partons pour une nouvelle aventure qui promet d’être inoubliable… .

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 20

English :

The troupe will take you on a colorful cruise, where laughter, dance and song will be the order of the day, in settings and atmospheres each more Mediterranean than the last.

German :

Die Truppe nimmt Sie mit auf eine farbenfrohe Kreuzfahrt, bei der Lachen, Tanzen und Singen in mediterranen Kulissen und Umgebungen an der Tagesordnung sind.

Italiano :

La troupe vi accompagnerà in una colorata crociera di risate, balli e canti, sullo sfondo di scenari e atmosfere mediterranee.

Espanol :

La compañía le llevará en un colorido crucero de risas, bailes y canciones, con el telón de fondo del paisaje y el ambiente mediterráneos.

L’événement Coup d’Choeur Attention au Départ Mutzig a été mis à jour le 2025-06-25 par Le Dôme de Mutzig