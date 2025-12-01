Coup d’Choeur La vie en rose Laval

Coup d’Choeur La vie en rose

Nouveau spectacle La vie en Rose

Vendredi 19 Décembre 2025 20 H 45

Samedi 20 Décembre 2025 16 H & 20 H 30

AU PROFIT DE La porte ouverte et Dans les bras d’Antoine

Après le spectacle Allo le monde applaudi par plus de 6000 spectateurs, les 160 choristes de Coup d’Choeur présentent leur nouvelle création LA VIE EN ROSE où se mêlent romantisme, optimisme et dynamisme. Par des reprises de chansons de Mika, Johnny Hallyday, Zaho de Sagazan, Edith Piaf, Bonnie Tyler, Mylène Farmer, ABBA, Santa .. ce nouveau répertoire éclectique touchera toutes les générations. Des mots doux, des mots d’adieu, des mots d’amour, des mots d’humour, déclarations, déclamations vous étonnerons une fois de plus ! Avec une mise en scène originale, cette nouvelle tournée enchantera les spectateurs par ses décors édulcorés et lumières tamisées. Porté par Rodolphe Péron à la direction et Thomas Fuchez aux claviers, La vie en rose vous fera oublier pendant deux heures les tracas quotidiens, offrant au public des moments d’émotion, de fraîcheur et d’échanges inoubliables.

Durée 2 H00 Tout public.

Placement libre assis.

