Coup de bluff au cabaret Théâtre municipal Autun

Coup de bluff au cabaret

Théâtre municipal Place du Champ-de-Mars Autun Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28 22:30:00

Date(s) :

2026-02-28

Après de belles années de gloire, le cabaret des deux frères Claude (Jérôme Anthony) et Michaël (Nicolas Vitiello) est en faillite. Malgré l’aide de Celeste (Véronique Demonge), meneuse de revue à la retraite, ils peinent à redonner à l’établissement sa grandeur d’antan. Jusqu’au jour où Tonio (Frank Leboeuf), escroc recherché, décide par la force de s’y cacher pour réussir sa cavale. Quoi de mieux que ce cabaret miteux déserté par le public pour mener à bien sa planque ? Lorsque la police débarque (Christine Lemler), tout ce joli monde va tenter de jouer un rôle pour cacher les secrets de chacun.Coup de bluff au cabaret est une comédie hilarante qui se termine en apothéose par un vrai show cabaret mêlant chant, danse et féérie. .

Théâtre municipal Place du Champ-de-Mars Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté dce@autun.com

