Coup de bluff au cabaret Salle Paul Fort Nantes

Coup de bluff au cabaret Salle Paul Fort Nantes samedi 7 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-07 20:30 – 22:00

Gratuit : non 35 € 35 € Billetterie : samedisnantais.fr/billetterie Tout public

Pièce de et mise en scène par Nicolas Vitiello Après de belles années de gloire, le cabaret des deux frères Claude et Michaël est en faillite.Malgré l’aide de Céleste, meneuse de revue à la retraite, ils peinent à redonner à l’établissement sa grandeur d’antan.Jusqu’au jour où Tonio, escroc recherché, décide par la force de s’y cacher pour réussir sa cavale. Quoi de mieux que ce cabaret miteux déserté par le public pour mener à bien sa planque ?Lorsque la police débarque, tout ce joli monde va tenter de jouer un rôle pour cacher les secrets de chacun.Mais aucun n’imaginera qu’entre jeux de rôles, coups de bluff et quiproquos, l’énorme vérité qui va éclater pourra enfin sauver le cabaret ! ? »Coup de bluff au cabaret » est une comédie hilarante qui se termine en apothéose par un vrai show cabaret mêlant chant, danse et féérie. Avec Jérôme Anthony, Frank Leboeuf, Nicolas Vitiello, Christine Lemler, Veronique Demonge

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

06 83 61 24 88 https://www.samedisnantais.fr/