Coup de bluff au cabaret Théatre Forges-les-Eaux

Coup de bluff au cabaret Théatre

Espace de Forges Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Début : 2026-01-25 16:00:00

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Avec Jerome Anthony qui rejoint la troupe de Frank Leboeuf, Nicolas Vitiello, Christine Lemler, Veronique Demonge réunis pour la 5eme fois après les succès de Ma Belle Mère et Moi, Ma Belle mère et moi 9 mois après, l’Art n’a Coeur et Drôle de Campagne.

Tarifs plein 32€ réduit 30€ .

Espace de Forges Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 80 80

