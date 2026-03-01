Coup de chaud sur la forêt de Vaivre

Parking forêt domaniale de Vaivre Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 09:00:00

fin : 2026-03-21 12:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Dans le cadre des Forêts en Scène

Jeu de piste Coup de chaud sur la forêt de Vaivre

Partez sur les traces des impacts du changement climatique en forêt à travers un jeu de piste interactif. Guidés par les techniciens de l’ONF, vous explorerez la forêt domaniale de Vaivre pour comprendre les signes du dépérissement des arbres et les solutions mises en place.

Jeu de piste Coup de chaud sur la forêt pour une raison mystérieuse, certains arbres de la forêt ne vont pas bien… Vincent Tinelle, technicien forestier à l’ONF a besoin de votre aide. Intégrez l’équipe d’enquêteurs scientifiques et partez à l’aventure afin de découvrir ce qui se trame ! Un jeu de piste en forêt pour petits et grands.

Accès possible à pied ou à vélo depuis Poligny, avec stationnement autorisé pour les véhicules.

Tout public, chien autorisé, poussette acceptée

Sur inscription .

Parking forêt domaniale de Vaivre Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté eglantine.lefebvre@onf.fr

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English : Coup de chaud sur la forêt de Vaivre

L’événement Coup de chaud sur la forêt de Vaivre Poligny a été mis à jour le 2026-03-11 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA