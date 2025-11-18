Coup de coeur BD Médiathèque du Bois Fleuri Lormont

Coup de coeur BD 17 décembre 2025 et 8 juillet 2026 Médiathèque du Bois Fleuri Gironde

Gratuit sur inscription

Début : 2025-12-17T16:00:00 – 2025-12-17T17:00:00

Fin : 2026-07-08T16:00:00 – 2026-07-08T17:00:00

Que vous soyez amateurs ou passionnés des dessinées, vous êtes les bienvenus pour partager vos coups de cœur et découvrir les dernières acquisitions de la médiathèque et les emprunter en avant-première.

Vous pouvez proposer vos lectures favorites ou juste écouter Antony présenter ses dernières lectures favorites.

Médiathèque du Bois Fleuri pole culturel du bois fleuri 33310 lormont Lormont 33310 Génicart Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 74 59 80 https://mediatheque.lormont.fr/

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les fans de bandes dessinées ! bande dessinée manga

