COUP DE COEUR Brides-les-Bains

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 17:30:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Film surprise, le Prix du public de Brides-les-Bains sera diffusé dimanche 5 octobre à 17h30 au cinéma Le Doron.
Le film sera dévoilé à l’issue du vote du public samedi 4 octobre dans la soirée.
Pour votez c’est ici https://bit.ly/coup-coeur-FFA25
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
English :
A surprise film, the Brides-les-Bains Audience Award will be screened on Sunday October 5 at 5:30pm at Le Doron cinema.
The film will be revealed following the public vote on Saturday evening, October 4.
To vote, click here: https://bit.ly/coup-coeur-FFA25
German :
Überraschungsfilm, der Publikumspreis von Brides-les-Bains, wird am Sonntag, den 5. Oktober um 17:30 Uhr im Kino Le Doron gezeigt.
Der Film wird nach der Abstimmung des Publikums am Samstagabend, den 4. Oktober, bekannt gegeben.
Hier können Sie Ihre Stimme abgeben: https://bit.ly/coup-coeur-FFA25
Italiano :
Un film a sorpresa, il Premio del pubblico di Brides-les-Bains, sarà proiettato domenica 5 ottobre alle 17.30 al cinema Le Doron.
Il film sarà rivelato dopo la votazione pubblica di sabato 4 ottobre in serata.
Per votare, visitare il sito: https://bit.ly/coup-coeur-FFA25
Espanol :
Una película sorpresa, el Premio del Público de Brides-les-Bains, se proyectará el domingo 5 de octubre a las 17.30 horas en el cine Le Doron.
La película se desvelará tras la votación del público el sábado 4 de octubre por la noche.
Para votar, visite: https://bit.ly/coup-coeur-FFA25
