Coup de coeur de l’équipe ! Rue Général De Gaulle Laruns

Coup de coeur de l’équipe ! Rue Général De Gaulle Laruns samedi 22 novembre 2025.

Coup de coeur de l’équipe !

Rue Général De Gaulle Médiathèque de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Que vous soyez novice ou joueur·euse expérimenté·e, venez jouer et découvrir les nouveaux jeux coups de cœur des médiathécaires ! Des intemporels aux dernières nouveautés, il y en a pour tous les goûts, et tous les niveaux. Partagez des moments ludiques en famille, entre amis, entre enfants, entre adultes etc. Ouvert à tous·tes, seul·e ou en groupe ! Pour tous les âges de 3 à 103 ans. .

Rue Général De Gaulle Médiathèque de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 57 66

English : Coup de coeur de l’équipe !

German : Coup de coeur de l’équipe !

Italiano :

Espanol : Coup de coeur de l’équipe !

L’événement Coup de coeur de l’équipe ! Laruns a été mis à jour le 2025-09-20 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées