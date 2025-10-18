Coup de coeur des lecteurs Bibliothèque Saint-Gildas-des-Bois

Coup de coeur des lecteurs Bibliothèque Saint-Gildas-des-Bois samedi 18 octobre 2025.

Coup de coeur des lecteurs

Bibliothèque 17 rue des Forges Saint-Gildas-des-Bois Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:30:00

fin : 2025-10-18 12:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Coup de coeur des lecteurs

samedi 18 octobre de 10h30 à 12h, à la bibliothèque de St Gildas des Bois

Renseignement

Bibliothèque Intercommunale de St Gildas des Bois 02 40 66 74 64

E.mail bibliosaintgildas@cc-paysdepontchateau.fr .

Bibliothèque 17 rue des Forges Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Coup de coeur des lecteurs Saint-Gildas-des-Bois a été mis à jour le 2025-09-17 par ADT44