Coup de cœur du livre photo décerné par les visiteurs Musée Nicéphore Niepce Chalon-sur-Saône

Coup de cœur du livre photo décerné par les visiteurs Musée Nicéphore Niepce Chalon-sur-Saône samedi 20 septembre 2025.

Coup de cœur du livre photo décerné par les visiteurs 20 et 21 septembre Musée Nicéphore Niepce Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir une sélection de livres de photographies et dites-nous quel est votre préféré (et pourquoi) !

Chaque année, le musée Nicéphore Niépce reçoit une partie des livres photographiques édités en France, dans le cadre de son partenariat avec l’association Gens d’images pour le Prix Nadar. Une sélection de ces livres est mise à la disposition du public. Venez la découvrir et voter pour votre ouvrage préféré. Le livre qui obtiendra le plus de suffrages fera l’objet d’une valorisation dans la communication du musée sur les réseaux sociaux, avec un florilège de vos commentaires.

Musée Nicéphore Niepce 28 quai des Messageries, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 48 41 98 https://www.museeniepce.com Chalon-sur-Saône est la ville natale de Nicéphore Niépce (1765-1833), inventeur de la photographie.

Depuis sa création dans cette ville en 1972, le musée Nicéphore Niépce s’est donné pour objectif de collecter le « photographique » : œuvres historiques et artistiques, fonds d’atelier de photographes ou d’agences de presse, photographies d’amateurs ou familiales, appareils photographiques, objets du quotidien, etc.

Le musée Nicéphore Niépce conserve aujourd’hui plus de 4 000 000 de photographies, appareils ou magazines. Il couvre tous les champs de la photographie, de son invention par Nicéphore Niépce au smartphone, de la revue illustrée aux diapositives, de la planche contact à l’agrandisseur. Le « photographique » y est conservé et présenté dans toute sa diversité, les collections du musée étant représentatives de la nature du médium (la diversité des supports possibles, les volumes exponentiels) et de l’exhaustivité des pratiques.

Alors que la photographie est partout, le rôle du musée Nicéphore Niépce est de conserver, mais aussi d’étudier, d’analyser et de restituer le rapport que chacun entretient avec le médium photographique.

Le musée Nicéphore Niépce, c’est aussi : 6 expositions temporaires par an, des visites commentées, des ateliers pour le jeune public, une librairie-boutique spécialisée, un laboratoire de production, une bibliothèque de plus de 30 000 ouvrages, des projets hors les murs, des conférences, une base de données de plus de 500 000 références, etc. Dépose bus face au musée | Parking souterrain du centre-ville à 3 minutes | Piste cyclable.

Venez découvrir une sélection de livres de photographies et dites-nous quel est votre préféré (et pourquoi) !

© Musée Nicéphore Niépce / Ville de Chalon-sur-Saône