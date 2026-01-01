Coup de cœur Lecture Médiathèque Henri Vincenot Venarey-les-Laumes

Coup de cœur Lecture

Médiathèque Henri Vincenot 5 Bis Avenue de Dijon Venarey-les-Laumes Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2026-01-17 10:30:00

fin : 2026-01-17 12:00:00

2026-01-17

L’équipe de la Médiathèque Henri Vincenot vous transmet ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année et vous souhaite de belles découvertes, enrichissantes et surprenantes.

A l’occasion de ce début d’année 2026, Nous serions heureux de partager avec vous un café, un thé et quelques douceurs pourquoi pas !

Venez passer un moment convivial autour des lectures qui vous ont marquées dernièrement

Le samedi 17 janvier 2026 à 10h30, laissez-vous inspirer par les avis des autres. .

Médiathèque Henri Vincenot 5 Bis Avenue de Dijon Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 85 23 mediatheque@cc-alesia-seine.fr

