Coup de coeur pour les zones humides au marais de Vanneau Saints-en-Puisaye

Coup de coeur pour les zones humides au marais de Vanneau

Moulin de Vanneau Saints-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-21 19:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides, le site ENS du marais de Vanneau et la ferme pédagogique du Moulin de Vanneau vous ouvrent leurs portes pour un après-midi nature, ludique et convivial. Visites commentées, projections filmées, ateliers participatifs, exposition et jeux rythmeront la découverte de ces milieux naturels essentiels, en famille ou entre amis. Venez donc découvrir, comprendre et partager votre coup de cœur pour les zones humides… et agir, à votre échelle, pour leur préservation. Un événement à ne pas manquer, pour petits et grands ! • Accès libre et gratuit • Goûter à tarif familial proposé sur place En partenariat avec l’Établissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin du Loing, le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne, le Département de l’Yonne, la Ferme pédagogique du Moulin de Vanneau et Natura 2000 de Puisaye-Forterre. Pour tout renseignement complémentaire https://www.jagispourlanature.org/activite/coup-de-coeur-pour-les-zones-humides .

Moulin de Vanneau Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté e.torcol@epageloing.fr

