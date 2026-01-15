Coup de Coeur Surprise AFCAE Cinéma Le Félix Labouheyre

Coup de Coeur Surprise AFCAE

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

Le principe est simple un film Art et Essai est diffusé en avant première au cinéma … et vous n’en connaissez pas le titre !

Laissez vous surprendre par la diversité de notre beau cinéma art et essai, faites confiance à la programmatrice et discutons du film ensemble après la projection !

Le principe est simple un film Art et Essai est diffusé en avant première au cinéma … et vous n’en connaissez pas le titre !

Laissez vous surprendre par la diversité de notre beau cinéma art et essai, faites confiance à la programmatrice et discutons du film ensemble après la projection ! .

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Coup de Coeur Surprise AFCAE

The principle is simple: an arthouse film is previewed at the cinema… and you don’t know the title!

Let us surprise you with the diversity of our beautiful art house cinema, put your trust in the programmer and let’s discuss the film together after the screening!

L’événement Coup de Coeur Surprise AFCAE Labouheyre a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Cœur Haute Lande