Coup de Coeur Surprise avant-première Cinéma Le Félix Labouheyre

Coup de Coeur Surprise avant-première
Cinéma Le Félix 2, rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes
Le principe est simple un film Art et Essai est diffusé en avant-première … et vous n’en connaissez pas le titre !
Laissez vous surprendre par la diversité de notre beau cinéma art et essai, faites confiance à la programmatrice et discutons du film ensemble après la projection !
Cinéma Le Félix 2, rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com
English :
The principle is simple: an arthouse film is previewed … and you don’t know the title!
Let us surprise you with the diversity of our beautiful arthouse cinema, put your trust in the programmer and let’s discuss the film together after the screening!
