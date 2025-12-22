Coup de coeur surprise, Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy

Coup de coeur surprise

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Début : 2026-01-05 20:30:00

2026-01-05

Vous aimez les surprises

Alors vous allez adorer le Coup de Cœur surprise !

Un film en avant-première dont vous ne savez rien ! Un moment magique en salle à faire au moins une fois dans sa vie !

Tarif réduit pour tous 6€30 !

Rendez vous le 5 janvier à 20h30 .

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.fr

