Coup de coeur surprise, Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy
Coup de coeur surprise, Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy lundi 5 janvier 2026.
Coup de coeur surprise
Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-05 20:30:00
fin : 2026-01-05
Date(s) :
2026-01-05
Vous aimez les surprises
Alors vous allez adorer le Coup de Cœur surprise !
Un film en avant-première dont vous ne savez rien ! Un moment magique en salle à faire au moins une fois dans sa vie !
Tarif réduit pour tous 6€30 !
Rendez vous le 5 janvier à 20h30 .
Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Coup de coeur surprise
L’événement Coup de coeur surprise Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2025-12-22 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I