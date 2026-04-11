Coup de coeur surprise Bourbon-Lancy
Coup de coeur surprise Bourbon-Lancy lundi 13 avril 2026.
Bourbon-Lancy
Coup de coeur surprise
Cinéma Rio Borvo 9 rue de la petite murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Tarif : 6.3 – 6.3 – 6.3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-13
Date(s) :
2026-04-13
Chaque mois, venez tenter un expérience unique. Un film en avant-première dont vous ne savez rien ! La séance est suivie d’un moment d’échange autour d’un verre. .
Cinéma Rio Borvo 9 rue de la petite murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 82 89 25 19 rioborvo@orange.fr
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English : Coup de coeur surprise
L’événement Coup de coeur surprise Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-04-06 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I
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