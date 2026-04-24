Coup de coeur surprise Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy

Bourbon-Lancy

Coup de coeur surprise

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : 6.3 – 6.3 – 6.3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04

fin : 2026-05-04

Date(s) :

2026-05-04

Avez-vous déjà tenté l’expérience unique de voir un film dont vous ne savez rien ? Votre cinéma vous propose une avant-première surprise chaque mois pour découvrir un film art & essai avant tout le monde. .

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.fr

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English : Coup de coeur surprise

L’événement Coup de coeur surprise Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-04-24 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I