Coup de coeur surprise Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy
Coup de coeur surprise Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy lundi 4 mai 2026.
Bourbon-Lancy
Coup de coeur surprise
Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Tarif : 6.3 – 6.3 – 6.3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04
fin : 2026-05-04
Date(s) :
2026-05-04
Avez-vous déjà tenté l’expérience unique de voir un film dont vous ne savez rien ? Votre cinéma vous propose une avant-première surprise chaque mois pour découvrir un film art & essai avant tout le monde. .
Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.fr
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English : Coup de coeur surprise
L’événement Coup de coeur surprise Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-04-24 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I
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