Coup de cœur surprise Cinéma Cinéma Grand Écran Saint-Vincent-de-Tyrosse lundi 3 novembre 2025.
Cinéma Grand Écran 24 Avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 4 – 4 – 5.5 EUR
Début : 2025-11-03
fin : 2025-11-03
2025-11-03
Osez vous lancer dans l’inconnu ! Découvrez le film au dernier moment !
En partenariat avec l’Association Française des Cinémas Art & Essai.
Osez vous lancer dans l’inconnu ! Reprise de nos films mystères une fois par mois.
Cinéma Grand Écran 24 Avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr
English : Coup de cœur surprise Cinéma
Dare to take the plunge into the unknown! Discover the film at the last minute!
In partnership with the Association Française des Cinémas Art & Essai.
German :
Wagen Sie den Sprung ins Ungewisse! Entdecken Sie den Film im letzten Moment!
In Partnerschaft mit der Association Française des Cinémas Art & Essai (Französischer Verband der Programmkinos).
Italiano :
Osate fare un tuffo nell’ignoto! Scoprite il film all’ultimo minuto!
In collaborazione con l’Association Française des Cinémas Art & Essai.
Espanol : Coup de cœur surprise Cinéma
¡Atrévase a dar el salto a lo desconocido! ¡Descubra la película en el último minuto!
En colaboración con la Association Française des Cinémas Art & Essai.
