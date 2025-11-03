Coup de cœur surprise Cinéma Cinéma Grand Écran Saint-Vincent-de-Tyrosse

Coup de cœur surprise Cinéma Cinéma Grand Écran Saint-Vincent-de-Tyrosse lundi 3 novembre 2025.

Coup de cœur surprise Cinéma

Cinéma Grand Écran 24 Avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 4 – 4 – 5.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-03

fin : 2025-11-03

Date(s) :

2025-11-03

Osez vous lancer dans l’inconnu ! Découvrez le film au dernier moment !

En partenariat avec l’Association Française des Cinémas Art & Essai.

Osez vous lancer dans l’inconnu ! Reprise de nos films mystères une fois par mois.

En partenariat avec l’Association Française des Cinémas Art & Essai. .

Cinéma Grand Écran 24 Avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr

English : Coup de cœur surprise Cinéma

Dare to take the plunge into the unknown! Discover the film at the last minute!

In partnership with the Association Française des Cinémas Art & Essai.

German :

Wagen Sie den Sprung ins Ungewisse! Entdecken Sie den Film im letzten Moment!

In Partnerschaft mit der Association Française des Cinémas Art & Essai (Französischer Verband der Programmkinos).

Italiano :

Osate fare un tuffo nell’ignoto! Scoprite il film all’ultimo minuto!

In collaborazione con l’Association Française des Cinémas Art & Essai.

Espanol : Coup de cœur surprise Cinéma

¡Atrévase a dar el salto a lo desconocido! ¡Descubra la película en el último minuto!

En colaboración con la Association Française des Cinémas Art & Essai.

L’événement Coup de cœur surprise Cinéma Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2025-10-20 par OTI LAS