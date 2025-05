Coup de coeur surprise – Coutances, 3 juin 2025 18:30, Coutances.

Manche

Coup de coeur surprise 24 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-03 18:30:00

fin : 2025-06-03

Date(s) :

2025-06-03

Dernier rendez-vous coup de cœur surprise avant la rentrée.

Film surprise en avant-première. En vostfr, durée 1h42.

Présentation en salle et échange convivial dans le hall du cinéma à la fin de la séance.

Soutenu par l’ AFCAE (Association Française des Cinémas Art et Essai).

24 Rue Saint-Maur

Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09

English : Coup de coeur surprise

The last surprise event before the start of the new school year.

Surprise preview film. In French only, running time 1 h 42.

In-theater presentation and friendly discussion in the cinema lobby at the end of the screening.

Supported by AFCAE (Association Française des Cinémas Art et Essai).

German :

Letzter Überraschungsabend vor dem Herbst.

Überraschungsfilm in der Vorpremiere. In vostfr, Dauer 1h42.

Vorführung im Kinosaal und gemütlicher Austausch im Foyer des Kinos am Ende der Vorstellung.

Unterstützt von der AFCAE (Association Française des Cinémas Art et Essai).

Italiano :

L’ultima occasione per godersi un film a sorpresa prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Film in anteprima a sorpresa. Solo in francese, durata 1 ora e 42 minuti.

Presentazione in sala e discussione amichevole nell’atrio al termine della proiezione.

Sostenuto dall’AFCAE (Association Française des Cinémas Art et Essai).

Espanol :

La última oportunidad de disfrutar de una película sorpresa antes del comienzo del nuevo curso escolar.

Película sorpresa de preestreno. Sólo en francés, duración 1 hora 42 minutos.

Presentación en el cine y debate amistoso en el vestíbulo al final de la proyección.

Con el apoyo de la AFCAE (Association Française des Cinémas Art et Essai).

