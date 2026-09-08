Informations pratiques

Coutances

Coup de coeur surprise

24 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-08 18:15:00

fin : 2026-09-08 19:45:00

Date(s) :

2026-09-08

Reprise des rendez-vous Coup de Cœur Surprise des cinémas Art & Essai.

Un premier film présenté à la Semaine de la Critique.

Durée 1h33. Présentation en salle et échange convivial dans le hall du cinéma à la fin de la séance. .

24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09

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English : Coup de coeur surprise

L’événement Coup de coeur surprise Coutances a été mis à jour le 2026-09-01 par Coutances Tourisme