Coup de coeur surprise Coutances
mardi 8 septembre 2026 · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Coup de coeur surprise
24 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08 18:15:00
fin : 2026-09-08 19:45:00
Date(s) :
2026-09-08
Reprise des rendez-vous Coup de Cœur Surprise des cinémas Art & Essai.
Un premier film présenté à la Semaine de la Critique.
Durée 1h33. Présentation en salle et échange convivial dans le hall du cinéma à la fin de la séance. .
24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09
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English : Coup de coeur surprise
L’événement Coup de coeur surprise Coutances a été mis à jour le 2026-09-01 par Coutances Tourisme
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