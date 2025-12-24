Coup de coeur surprise des Cinémas Art & Essai, Rue Docteur J. Chatard Cambo-les-Bains

Coup de coeur surprise des Cinémas Art & Essai

Rue Docteur J. Chatard Cinéma l’Aiglon Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Avant première surprise, lundi 5 janvier 20h30.

Vous appréciez notre programmation ?

Alors faites-nous confiance et découvrez notre film coup de cœur en séance surprise ! Chiche ?

En partenariat avec l’Association Française des Cinémas Art & Essai .

Rue Docteur J. Chatard Cinéma l’Aiglon Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 95 07

