Coup de coeur surprise des Cinémas Art & Essai, Rue Docteur J. Chatard Cambo-les-Bains

Coup de coeur surprise des Cinémas Art & Essai
Rue Docteur J. Chatard Cinéma l’Aiglon Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-01-05
fin : 2026-01-05
2026-01-05
Avant première surprise, lundi 5 janvier 20h30.
Vous appréciez notre programmation ?
Alors faites-nous confiance et découvrez notre film coup de cœur en séance surprise ! Chiche ?
En partenariat avec l’Association Française des Cinémas Art & Essai .
Rue Docteur J. Chatard Cinéma l’Aiglon Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 95 07
