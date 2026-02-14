Coup de coeur surprise Jeune Public -1- AFCAE Février 2026, Le Vox, Mayenne

Coup de coeur surprise Jeune Public -1- AFCAE Février 2026 Mardi 17 février, 16h15 Le Vox Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-17T16:15:00+01:00 – 2026-02-17T16:56:00+01:00

Fin : 2026-02-17T16:15:00+01:00 – 2026-02-17T16:56:00+01:00

Le Vox 16 place Juhel, Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0766#showmovie?id=U4QMG »}]

Surprise jeune public – À l’occasion des 70 ans du mouvement Art et Essai, l’AFCAE décline l’opération afin d’en faire profiter toute la famille et a ainsi le plaisir de vous proposer une édition s… Le Vox Coup de coeur surprise Jeune Public -1- AFCAE Février 2026