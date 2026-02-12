Coup de coeur surprise jeune public cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy
Coup de coeur surprise jeune public cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy mercredi 18 février 2026.
Coup de coeur surprise jeune public
cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
‘est une première ! Votre cinéma vous propose une
petite modification de sa formule coup de cœur
surprise habituelle spécialement pour les vacances !
Grâce à l’ @afcaeasso, on peut proposer à vos loulous
une séance surprise adaptée dès 3 ans ! Un
programme en avant-première, que personne n’aura vu
avant, spécialement pour les bambins qui veulent
découvrir le cinéma !
Indice la séance dure moins d’une heure
En bonus 5€ par personne et un gouter offert après
la séance !
Alors venez tenter cette nouvelle expérience ! .
cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.Fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Coup de coeur surprise jeune public
L’événement Coup de coeur surprise jeune public Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-02-10 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I