Coup de coeur surprise jeune public cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy

Coup de coeur surprise jeune public

cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

‘est une première ! Votre cinéma vous propose une

petite modification de sa formule coup de cœur

surprise habituelle spécialement pour les vacances !

Grâce à l’ @afcaeasso, on peut proposer à vos loulous

une séance surprise adaptée dès 3 ans ! Un

programme en avant-première, que personne n’aura vu

avant, spécialement pour les bambins qui veulent

découvrir le cinéma !

Indice la séance dure moins d’une heure

En bonus 5€ par personne et un gouter offert après

la séance !

Alors venez tenter cette nouvelle expérience ! .

cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.Fr

English : Coup de coeur surprise jeune public

