Coup de coeur surprise – LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur, 3 juin 2025 20:30, Luz-Saint-Sauveur.

Hautes-Pyrénées

Votre rendez-vous cinéma pour une avant-première surprise !

Le concept de ce rendez-vous depuis le mois d’octobre 2021, l’AFCAE a lancé une nouvelle opération Coup de coeur surprise . Elle consiste à proposer une avant-première d’un film Art et Essai dont le titre n’est révélé qu’au moment de la projection. Toutefois nous vous donnons quelques indices pour vous laisser deviner l’univers du film !

Nos indices Effort Capitale Natation Liens Rencontre Désordre.

LUZ-SAINT-SAUVEUR 26, place Saint Clément

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38

English :

Your cinema appointment for a surprise preview!

The concept: since October 2021, the AFCAE has launched a new operation: « Coup de coeur surprise ». The idea is to offer a preview of an arthouse film whose title is not revealed until the screening. However, here are a few clues to help you guess the film?s world!

Our clues: Effort Capital Swimming Links Encounter Disorder.

German :

Ihr Kinotreffpunkt für eine überraschende Vorpremiere!

Das Konzept dieses Termins: Seit Oktober 2021 hat der AFCAE eine neue Aktion ins Leben gerufen: « Coup de coeur surprise ». Sie besteht darin, eine Vorpremiere eines Arthouse-Films anzubieten, dessen Titel erst während der Vorführung bekannt gegeben wird. Wir geben Ihnen jedoch einige Hinweise, damit Sie die Welt des Films erahnen können!

Unsere Hinweise: Anstrengung Hauptstadt Schwimmen Links Begegnung Unordnung.

Italiano :

Il vostro appuntamento al cinema per un’anteprima a sorpresa!

Il concetto: nell’ottobre 2021, l’AFCAE ha lanciato una nuova iniziativa: « Coup de coeur surprise ». L’idea è quella di offrire un’anteprima di un film d’essai il cui titolo non viene rivelato fino alla proiezione. Ma ecco alcuni indizi per aiutarvi a indovinare il mondo del film!

I nostri indizi: Sforzo Capitale Nuoto Collegamenti Incontro Disordine.

Espanol :

Su cita con el cine para un preestreno sorpresa

El concepto: en octubre de 2021, la AFCAE lanzó una nueva iniciativa: « Coup de coeur surprise ». Se trata de ofrecer un preestreno de una película de arte y ensayo cuyo título no se desvela hasta la proyección. Le damos algunas pistas para que adivine el universo de la película

Nuestras pistas: Esfuerzo Capital Natación Vínculos Reunión Desorden.

