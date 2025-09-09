Coup de cœur surprise LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Anatomie de cas

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Par Tide Company.

Anatomies de Cas se décline comme une série dont les épisodes ont pour point commun un même thème l’autorité. Ces épisodes sont joués par les mêmes comédiennes, dans un même espace, The Little Green Théâtre.

Le Cas de Nozomi la grenouille se déroule dans un japon traditionnel. Nozomi est une petite fille qui, depuis la naissance, n’arrive pas à ouvrir sa main. Sa mère, qui veut lui passer la bague au doigt pour la marier, finit par la mettre dehors. S’ensuit un périple initiatique à travers une étrange forêt, peuplée de yokaï et autres créatures, où Nozomi apprend à se débarrasser du poids de son passé pour tenter de devenir une princesse. En abordant les thèmes de la justice, du rejet, de l’affirmation de soi et de la rébellion, Nozomi, une enfant comme les autres, nous dit qu’il n’est pas nécessaire d’avoir des pouvoirs magiques pour s’accomplir.

Le Cas de Larry Smith nous plonge dans le cauchemar d’un homme dont le quotidien n’offre plus de sortie, si ce n’est précisément, le rêve. Larry est serrurier mais il rêve d’être magicien. Après un entretien raté dans un cabaret, il rentre chez lui, ou ce qu’il croit être chez lui, et plonge depuis l’assise de son fauteuil dans un cauchemar éveillé et rédempteur.

20h30 Le cas de Nozomi la grenouille dès 6 ans.

21h20 Entracte Pour permettre aux adultes d’assister au second spectacle, un atelier jeune public est proposé aux enfants pendant la représentation.

21h30 Le cas de Larry Smith dès 14 ans.

> Tarifs Normal 2 spectacles 10€ 1 spectacle 7€. Réduit 1 ou 2 spectacles 7€ (de 3 à 13 ans inclus + étudiant). Offert moins de 3 ans. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38 maisonvallee@luz.org

English :

By Tide Company.

Anatomies de Cas is a series whose episodes share a common theme: authority. These episodes are performed by the same actresses, in the same space, The Little Green Théâtre.

The Case of Nozomi the Frog takes place in a traditional Japanese setting. Nozomi is a little girl who has been unable to open her hand since birth. Her mother, who wants to put a ring on her finger to marry her off, ends up kicking her out of the house. What follows is an initiatory journey through a strange forest, populated by yokai and other creatures, where Nozomi learns to shed the weight of her past in an attempt to become a princess. Tackling themes of justice, rejection, self-assertion and rebellion, Nozomi, a child like any other, tells us that you don?t need magical powers to achieve your full potential.

The Case of Larry Smith plunges us into the nightmare of a man whose daily life offers no way out, except precisely to dream. Larry is a locksmith, but he dreams of being a magician. After an unsuccessful interview at a cabaret, he returns home or what he thinks is home and plunges into a waking, redemptive nightmare from the comfort of his armchair.

8:30pm The case of Nozomi the frog from 6 years.

9:20 pm Intermission To enable adults to attend the second show, a children?s workshop is offered during the performance.

9:30 pm The Case of Larry Smith (ages 14 and up).

German :

Durch Tide Company.

Anatomies de Cas ist eine Serie, deren Episoden ein gemeinsames Thema haben: Autorität. Die Episoden werden von denselben Schauspielerinnen in demselben Raum, dem Little Green Theatre, gespielt.

Der Fall von Nozomi, dem Frosch, spielt im traditionellen Japan. Nozomi ist ein kleines Mädchen, das seit seiner Geburt seine Hand nicht öffnen kann. Ihre Mutter, die ihr einen Ring an den Finger stecken will, um sie zu verheiraten, wirft sie schließlich aus dem Haus. Es folgt eine Initiationsreise durch einen seltsamen Wald voller Yokai und anderer Kreaturen, in dem Nozomi lernt, die Last ihrer Vergangenheit abzuwerfen und zu versuchen, eine Prinzessin zu werden. Nozomi, ein Kind wie jedes andere, behandelt die Themen Gerechtigkeit, Ablehnung, Selbstbehauptung und Rebellion und zeigt uns, dass man keine magischen Kräfte braucht, um sich selbst zu verwirklichen.

Der Fall des Larry Smith führt uns in den Albtraum eines Mannes, dessen Alltag keinen Ausweg mehr bietet, außer eben den Traum. Larry ist Schlosser, aber er träumt davon, Zauberer zu werden. Nach einem gescheiterten Vorstellungsgespräch in einem Kabarett kehrt er nach Hause zurück oder was er dafür hält und stürzt sich von seinem Sessel aus in einen wachen und erlösenden Albtraum.

20.30 Uhr Der Fall Nozomi der Frosch ab 6 Jahren.

21.20 Uhr Pause Damit auch Erwachsene die zweite Vorstellung besuchen können, wird für Kinder während der Vorstellung ein Workshop für junges Publikum angeboten.

21.30 Uhr Der Fall Larry Smith ab 14 Jahren.

Italiano :

A cura di Tide Company.

Anatomie di casi è una serie di episodi con un tema comune: l’autorità. Questi episodi sono interpretati dalle stesse attrici, nello stesso spazio, il Piccolo Teatro Verde.

Il caso di Nozomi la rana è ambientato nel Giappone tradizionale. Nozomi è una bambina che non riesce ad aprire la mano dalla nascita. La madre, che vuole metterle un anello al dito per sposarla, finisce per cacciarla via. Segue un viaggio di iniziazione attraverso una strana foresta, popolata da yokai e altre creature, dove Nozomi impara a liberarsi del peso del suo passato nel tentativo di diventare una principessa. Affrontando i temi della giustizia, del rifiuto, dell’affermazione di sé e della ribellione, Nozomi, una bambina come tante, ci dice che non servono poteri magici per realizzarsi.

Il caso di Larry Smith ci immerge nell’incubo di un uomo la cui vita quotidiana non offre alcuna via d’uscita se non quella di sognare. Larry è un fabbro, ma sogna di diventare un mago. Dopo un colloquio fallito in un cabaret, torna a casa, o a quella che pensa sia casa sua, e dalla poltrona precipita in un incubo di veglia e di redenzione.

20.30 Il caso della rana Nozomi Da 6 anni.

21.20 Intervallo Per consentire agli adulti di assistere al secondo spettacolo, durante la rappresentazione viene offerto un laboratorio per il pubblico giovane.

21.30 Il caso di Larry Smith (dai 14 anni).

Espanol :

Por la empresa Tide.

Anatomías de los casos es una serie de episodios con un tema común: la autoridad. Estos episodios son interpretados por las mismas actrices, en el mismo espacio, El Pequeño Teatro Verde.

El caso de la rana Nozomi está ambientado en el Japón tradicional. Nozomi es una niña que no puede abrir la mano desde que nació. Su madre, que quiere ponerle un anillo en el dedo para casarla, acaba por echarla. Lo que sigue es un viaje iniciático a través de un extraño bosque, poblado por yokai y otras criaturas, en el que Nozomi aprende a librarse de la carga de su pasado en un intento de convertirse en princesa. Abordando los temas de la justicia, el rechazo, la autoafirmación y la rebelión, Nozomi, una niña como cualquier otra, nos dice que no hacen falta poderes mágicos para alcanzar la plenitud.

El caso de Larry Smith nos sumerge en la pesadilla de un hombre cuya vida cotidiana no ofrece otra salida que soñar. Larry es cerrajero, pero sueña con ser mago. Tras una entrevista fallida en un cabaret, regresa a casa, o a lo que él cree que es su casa, y se sumerge desde el asiento de su butaca en una pesadilla redentora y despierta.

20.30 h El caso de la rana Nozomi A partir de 6 años.

21.20 h Intermedio Para que los adultos puedan asistir al segundo espectáculo, se ofrece un taller para el público joven durante la representación.

21.30 h El caso de Larry Smith (a partir de 14 años).

