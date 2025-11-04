Coup de coeur surprise LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur
LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2025-11-04 20:30:00
Laissez-vous surprendre par un film mystère, entre amour, passé et retrouvailles.
Depuis le mois d’octobre 2021, l’AFCAE a lancé une nouvelle opération Coup de coeur surprise . Elle consiste à proposer une avant-première d’un film Art et Essai dont le titre n’est révélé qu’au moment de la projection. Toutefois nous vous donnons quelques indices pour vous laisser deviner l’univers du film ! Voici vos indices Concours Vision Carré/ Ascension Fracture Technique.
> Tarifs cinéma adulte 7€, étudiant 6€, enfant 5€, abonné 5,80€ .
LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38
English :
Let yourself be surprised by a mystery film, between love, the past and reunion.
Since October 2021, AFCAE has launched a new operation: Coup de c?ur surprise .
Since October 2021, the AFCAE has launched a new operation: Coup de coeur surprise . It consists in offering a preview of an Art et Essai film, the title of which is only revealed at the time of screening. However, we?ll give you a few hints to help you guess the film?s world! Here are your clues: Competition Vision Square Ascension Fracture Technique.
German :
Lassen Sie sich von einem geheimnisvollen Film zwischen Liebe, Vergangenheit und Wiedersehen überraschen.
Seit Oktober 2021 hat der AFCAE eine neue Aktion ins Leben gerufen: Coup de c?urre surprise .
Seit Oktober 2021 hat der AFCAE eine neue Operation gestartet: Coup de coeur surprise . Sie besteht darin, eine Vorpremiere eines Arthouse-Films anzubieten, dessen Titel erst während der Vorführung bekannt gegeben wird. Wir geben Ihnen jedoch einige Hinweise, damit Sie die Welt des Films erraten können! Hier sind Ihre Hinweise: Wettbewerb Vision Quadrat Aufstieg Bruch Technik.
Italiano :
Lasciatevi sorprendere da un film giallo sull’amore, il passato e il ricongiungimento.
Da ottobre 2021, l’AFCAE ha lanciato una nuova operazione: Coup de c’ur surprise .
Da ottobre 2021, l’AFCAE ha lanciato una nuova operazione: Coup de coeur surprise . Si tratta di offrire un’anteprima di un film d’essai, il cui titolo non viene rivelato fino alla proiezione. Tuttavia, vi daremo alcuni indizi per aiutarvi a indovinare il mondo del film! Ecco gli indizi: Concorso Visione Quadrato Ascensione Frattura Tecnica.
Espanol :
Déjese sorprender por una película de misterio sobre el amor, el pasado y el reencuentro.
Desde octubre de 2021, la AFCAE ha puesto en marcha una nueva operación: Coup de cœur surprise .
Desde octubre de 2021, la AFCAE ha puesto en marcha una nueva operación: Coup de coeur surprise . Se trata de ofrecer un preestreno de una película de arte y ensayo cuyo título no se desvela hasta la proyección. Sin embargo, le daremos algunas pistas para ayudarle a adivinar el universo de la película Éstas son sus pistas: Competición Visión Plaza Ascensión Fractura Técnica.
