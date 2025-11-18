Coup de coeur surprise LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Coup de coeur surprise

LUZ-SAINT-SAUVEUR 26, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-06 20:30:00

fin : 2026-01-06

Date(s) :

2026-01-06

Votre rendez-vous cinéma pour une avant-première surprise !

Le concept de ce rendez-vous depuis le mois d’octobre 2021, l’AFCAE a lancé une nouvelle opération Coup de coeur surprise .

Elle consiste à proposer une avant-première d’un film Art et Essai dont le titre n’est révélé qu’au moment de la projection. Toutefois nous vous donnons quelques indices pour vous laisser deviner l’univers du film !

.

English :

Your cinema appointment for a surprise preview!

The concept: since October 2021, AFCAE has launched a new operation: Coup de coeur surprise .

The idea is to offer a preview of an arthouse film whose title is not revealed until the screening. However, here are a few clues to help you guess the film?s world!

German :

Ihr Kinotreffpunkt für eine überraschende Vorpremiere!

Das Konzept dieses Termins: Seit Oktober 2021 hat der AFCAE eine neue Aktion ins Leben gerufen: Coup de coeur surprise .

Sie besteht darin, eine Vorpremiere eines Arthouse-Films anzubieten, dessen Titel erst während der Vorführung bekannt gegeben wird. Wir geben Ihnen jedoch einige Hinweise, damit Sie die Welt des Films erahnen können!

Italiano :

Il vostro appuntamento al cinema per un’anteprima a sorpresa!

Il concetto: nell’ottobre 2021, l’AFCAE ha lanciato una nuova operazione: Coup de coeur surprise .

L’idea è quella di offrire un’anteprima di un film d’essai il cui titolo non viene rivelato fino alla proiezione. Tuttavia, ecco alcuni indizi per aiutarvi a indovinare il mondo del film!

Espanol :

Su cita con el cine para un preestreno sorpresa

El concepto: en octubre de 2021, la AFCAE lanzó una nueva operación: Coup de coeur surprise .

Se trata de ofrecer un preestreno de una película de arte y ensayo cuyo título no se desvela hasta la proyección. Sin embargo, ¡aquí tiene algunas pistas que le ayudarán a adivinar el universo de la película!

