COUP DE CONTES EN COTE D’OR Studio de danse Brazey-en-Plaine

COUP DE CONTES EN COTE D’OR Studio de danse Brazey-en-Plaine dimanche 21 septembre 2025.

COUP DE CONTES EN COTE D’OR

Studio de danse Place Ethe Virton Brazey-en-Plaine Côte-d’Or

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Spectacle conté de Mélancolie MOTTE Et toi tu Même ? Dimanche 21 septembre à 14h au studio de danse de Brazey en Plaine.

Une fois par mois depuis la naissance d’Aurore, Marie et René offrent dans leur bar un coup à boire en échange d’une histoire. Ils espèrent qu’un jour quelqu’un racontera trois mensonges qui soient également… trois vérités ! Aurore sent qu’on lui cache quelque chose d’important. Que son destin est mystérieusement lié à un étrange chaudron d’or qui se tient dans la cheminée. Mais quel est donc ce secret qui ronge ses parents ? Pourquoi le fait d’être née fille les angoisse tellement ?…

Et pourquoi dit-on un vrai garçon manqué et jamais une vraie fille manquée ?

Quand les trois histoires auront révélé leur vérité, Aurore, devenue jeune femme, pourra connaître l’Amour.

Trois histoires finement ciselées, racontées avec entrain, humour, sourire et générosité, pour essayer de dénuder les préjugés sur les genres !

https://www.melancolie.org/et-toi-tu-meme

Gratuit. Réservation obligatoire au 03 80 29 80 77

Tout public à partir de 7 ans. .

Studio de danse Place Ethe Virton Brazey-en-Plaine 21470 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 29 80 77 bibliotheque@mairie-brazeyenplaine.com

