Coup de Contes (Montbard) Passage Georges Brassens Montbard

Informations pratiques

Montbard

Coup de Contes (Montbard)

Passage Georges Brassens Médiathèque Jacques Prévert Montbard Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-09-16

Ateliers – Spectacle de conte – Jeux – Expositions. .

Passage Georges Brassens Médiathèque Jacques Prévert Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 27 32 mediatheque@montbard.fr

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English : Coup de Contes (Montbard)

L’événement Coup de Contes (Montbard) Montbard a été mis à jour le 2026-09-10 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)