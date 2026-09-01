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Coup de Contes (Montbard) Passage Georges Brassens Montbard

mercredi 16 septembre 2026 · Passage Georges Brassens · Montbard

Coup de Contes (Montbard) Passage Georges Brassens Montbard

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Passage Georges Brassens
Adresse
Médiathèque Jacques Prévert
Ville
21500 Montbard
Département
Côte-d'Or
Tarif
Gratuit Gratuit

Montbard

Coup de Contes (Montbard)

Passage Georges Brassens Médiathèque Jacques Prévert Montbard Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-09-16

Ateliers – Spectacle de conte – Jeux – Expositions.   .

Passage Georges Brassens Médiathèque Jacques Prévert Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 27 32  mediatheque@montbard.fr

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English : Coup de Contes (Montbard)

L’événement Coup de Contes (Montbard) Montbard a été mis à jour le 2026-09-10 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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