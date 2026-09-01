Coup de Contes (Montbard) Passage Georges Brassens Montbard
mercredi 16 septembre 2026 · Passage Georges Brassens · Montbard
Informations pratiques
Montbard
Coup de Contes (Montbard)
Passage Georges Brassens Médiathèque Jacques Prévert Montbard Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-09-16
Ateliers – Spectacle de conte – Jeux – Expositions. .
Passage Georges Brassens Médiathèque Jacques Prévert Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 27 32 mediatheque@montbard.fr
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English : Coup de Contes (Montbard)
L’événement Coup de Contes (Montbard) Montbard a été mis à jour le 2026-09-10 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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