COUP DE FOUDRE EN STREAMING – COMEDIE DE GRENOBLE Grenoble

COUP DE FOUDRE EN STREAMING Début : 2026-03-26 à 21:00. Tarif : – euros.

Qui n’a jamais rêvé de voir son héros préféré sortir de l’écran ?Que Brad Pitt vous cagole pendant que Tom Cruise fasse votre vaisselle et que Pedro Pascal nettoie vos plaintes ?Pour Mathilde, le rêve devient réalité quand Jack Thunderstone se retrouve projeté depuis Desert Viper 3: The Final Bullet directement dans son salon !Sauf que son prince charmant est aussi viril qu’un manuel de musculation et aussi subtil qu’un tank.Entre clichés, ego XXL et réveil brutal, elle va découvrir qu’à l’écran, tout est plus beau… surtout les mecs.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE DE GRENOBLE 1 RUE PIERRE DUPONT 38000 Grenoble 38