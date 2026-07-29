Coup de pouce informatique Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Clohars-Carnoët

Coup de pouce informatique

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:00:00

fin : 2026-10-21 17:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Coup de pouce informatique de la conseillère numérique de Quimperlé Communauté.

Rendez-vous individuels et personnalisé d’une heure, pour vous aider dans vos démarches en ligne ou pour la prise en main de votre appareil.

Sur inscription auprès des médiathécaires. .

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53

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English :

L’événement Coup de pouce informatique Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-29 par OT QUIMPERLE LES RIAS