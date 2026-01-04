Coup de pouce informatique Médiathèque – Le Grand Logis Bruz 28 février – 28 mars, certains samedis Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur réservation

Vous rencontrez des difficultés dans la prise en main de l’ordinateur, d’un logiciel, de votre messagerie ou encore de votre tablette ou smartphone ?

Une bibliothécaire vous propose un soutien individualisé pendant une demi-heure.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-28T10:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-28T11:30:00.000+01:00

0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/atelier/coup-de-pouce-informatique-2

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



