Coup de Pouce !! « JE PREPARE MON ENTRETIEN D’EMBAUCHE POUR LE FORUM DE L’INDUSTRIE » Mercredi 5 novembre, 12h30 Agence TARARE Rhône

Début : 2025-11-05T12:30:00 – 2025-11-05T14:30:00

Le Forum de l’Industrie, c’est bientôt ! Une journée riche en opportunités pour nos demandeurs d’emploi ! Un coup de pouce pour les entretiens ? Pour aborder les entretiens plus sereinement. places limitées – Inscription possible uniquement par votre Conseiller avec présence obligatoire au forum de l’industrie !

Coaching afin de préparer votre entretien dans le cadre du forum de l’industrie ! Coup de pouce pour développer vos compétences en matière de communication, identifier vos forces et fai

Agence TARARE 69170 Tarare Tarare 69170 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

