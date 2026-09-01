Coup de pouce numérique Local PED face à la mairie Plougasnou
mercredi 23 septembre 2026 · Local PED face à la mairie · Plougasnou
Informations pratiques
Plougasnou
Coup de pouce numérique
Local PED face à la mairie 17 Rue François Charles Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 10:00:00
fin : 2026-09-23 12:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Dans le cadre des rendez-vous du mercredi, Projets Echanges et Développement vous propose un atelier sur le numérique. Vous cherchez un coup de pouce pour utiliser vos smartphones, tablettes et/ou ordinateurs, vous serez les bienvenus.
Sur inscription par téléphone ou mail. .
Local PED face à la mairie 17 Rue François Charles Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 51 11 94 20
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English :
L’événement Coup de pouce numérique Plougasnou a été mis à jour le 2026-09-04 par OT BAIE DE MORLAIX
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