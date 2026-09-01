Coup de pouce numérique Local PED face à la mairie Plougasnou

Informations pratiques

Plougasnou

Coup de pouce numérique

Local PED face à la mairie 17 Rue François Charles Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 10:00:00

fin : 2026-09-23 12:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Dans le cadre des rendez-vous du mercredi, Projets Echanges et Développement vous propose un atelier sur le numérique. Vous cherchez un coup de pouce pour utiliser vos smartphones, tablettes et/ou ordinateurs, vous serez les bienvenus.

Sur inscription par téléphone ou mail. .

Local PED face à la mairie 17 Rue François Charles Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 51 11 94 20

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English :

L’événement Coup de pouce numérique Plougasnou a été mis à jour le 2026-09-04 par OT BAIE DE MORLAIX