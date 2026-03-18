Coup de pouce numérique Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau

Coup de pouce numérique

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 10:00:00

fin : 2026-04-01 12:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Besoin d’aide pour utiliser votre ordinateur, tablette ou smartphone ? Des bénévoles de l’association AGIRabcd vous accueillent tous les mercredis (hors vacances scolaires) de 10h à 12h à la médiathèque.

Cet atelier est gratuit et sans rendez-vous, ouvert à tou-te-s.

Vous pouvez amener votre propre outil si vous le souhaitez.

– Savoir utiliser un ordinateur, une tablette, un smartphone

menus, applications, enregistrement et classement des dossiers, sauvegarde, antivirus…

– Apprendre à communiquer et échanger

avec sa famille, ses amis… boîte mails, messagerie (messenger, whatsapp), visio…

– Pouvoir naviguer sur internet de manière sécurisée

comment sécuriser l’environnement numérique, protéger ses données personnelles et sa vie privée, éviter les arnaques…

– Les outils numériques…

… au service des demandeurs d’emploi France Travail, CV, intelligence artificielle, dans les relations avec les administrations CAF, CPAM, ANTS, santé, banque, assurance… .

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75

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English : Coup de pouce numérique

L’événement Coup de pouce numérique Plouguerneau a été mis à jour le 2026-03-18 par OT PAYS DES ABERS