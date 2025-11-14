Coup de Pouce recrute chez vous Rue de chasse coquins Valréas

Coup de Pouce recrute chez vous

Rue de chasse coquins Devant l’école Jules Ferry Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 14:00:00

fin : 2025-11-14 15:30:00

Date(s) :

2025-11-14

Nous venons au plus près des habitants dans le cadre de besoin de personnel et en vue des recrutements au sein de notre structure.

Rue de chasse coquins Devant l’école Jules Ferry Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 37 41 27 accueil@coupdepouce84.fr

English :

We come into close contact with local residents to help them meet their staffing needs and recruit new staff for our organization.

German :

Wir kommen den Einwohnern am nächsten, wenn sie Personal benötigen und im Hinblick auf die Einstellung von Mitarbeitern in unserer Einrichtung.

Italiano :

Entriamo in stretto contatto con i residenti locali per aiutarli a soddisfare le loro esigenze di personale e in vista di assunzioni all’interno della nostra organizzazione.

Espanol :

Entramos en estrecho contacto con los residentes locales para ayudarles con sus necesidades de personal y con vistas a la contratación dentro de nuestra organización.

L’événement Coup de Pouce recrute chez vous Valréas a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes