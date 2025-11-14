Coup de Pouce recrute chez vous Rue de chasse coquins Valréas
Coup de Pouce recrute chez vous Rue de chasse coquins Valréas vendredi 14 novembre 2025.
Coup de Pouce recrute chez vous
Rue de chasse coquins Devant l’école Jules Ferry Valréas Vaucluse
Début : 2025-11-14 14:00:00
fin : 2025-11-14 15:30:00
2025-11-14
Nous venons au plus près des habitants dans le cadre de besoin de personnel et en vue des recrutements au sein de notre structure.
Rue de chasse coquins Devant l’école Jules Ferry Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 37 41 27 accueil@coupdepouce84.fr
English :
We come into close contact with local residents to help them meet their staffing needs and recruit new staff for our organization.
German :
Wir kommen den Einwohnern am nächsten, wenn sie Personal benötigen und im Hinblick auf die Einstellung von Mitarbeitern in unserer Einrichtung.
Italiano :
Entriamo in stretto contatto con i residenti locali per aiutarli a soddisfare le loro esigenze di personale e in vista di assunzioni all’interno della nostra organizzazione.
Espanol :
Entramos en estrecho contacto con los residentes locales para ayudarles con sus necesidades de personal y con vistas a la contratación dentro de nuestra organización.
