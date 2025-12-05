Coup de projecteur sur les petites canailles Médiathèque Communautaire Sarreguemines

Coup de projecteur sur les petites canailles

Les petites canailles est une série américaine de courts métrages comiques commencée à la période muette du cinéma et achevée en 1944. Cet étalement sur plus de vingt années prouve son grand succès et sa notoriété.

A l’origine de la série, le réalisateur-producteur Hal Roach va représenter une bande d’enfants issue de quartier populaire comme les héros de l’histoire, ce qui ne s’est jamais fait. Il va même aller plus loin en incluant dans la bande de gamins, des enfants de couleur. La rue devient leur terrain de jeu, imitant les adultes et par là même, déclenchant des catastrophes.

Nous vous invitons à (re)découvrir un florilège des premiers films de la série, réalisés entre 1922 et 1926, avec une sélection de titres emblématiques illustrant le meilleur de leur grande époque. À cela s’ajoutent quelques pépites du cinéma burlesque muet américain.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.Tout public

Les petites canailles is an American series of short comedies that began in the silent era of cinema and ended in 1944. This spread over more than twenty years is proof of the series’ great success and notoriety.

At the start of the series, director-producer Hal Roach portrayed a gang of working-class kids as the heroes of the story, something that had never been done before. He went even further, including children of color in the gang. The street becomes their playground, imitating adults and, in the process, triggering disasters.

We invite you to (re)discover an anthology of the first films in the series, made between 1922 and 1926, with a selection of emblematic titles illustrating the best of their heyday. Plus a few nuggets from American silent burlesque cinema.

Free admission subject to availability.

