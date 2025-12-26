Coup de projecteur sur… l’imprévu !, Boulazac Isle Manoire
Coup de projecteur sur… l’imprévu !
Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire Dordogne
Envie d’être surpris au cinéma ? De plonger dans une histoire sans rien savoir à l’avance ?
Une fois par mois, le Studio 53 vous propose sa séance coup de cœur à l’aveugle un film mystère, en avant-première, choisi avec soin par notre équipe et soutenu par l’AFCAE.
On vous donne à nouveau rendez-vous
MARDI 03 FEVRIER A 20H00
Tarifs habituels — ambiance garantie — et le titre ? Toujours révélé uniquement… sur grand écran ! .
Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 99 16 70
